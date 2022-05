BOLOGNA - Concentrazione massima sotto tutti i punti di vista. Il Bologna dopo il ko di Venezia, non vuole perdere un'altra partita, dopo la buona striscia caratterizzata da sei risultati utili consecutivi. La squadra di Mihajlovic, prepara infatti la sfida casalinga contro il Sassuolo. La seduta odierna si è incentrata sulla tattica. Mitchell Dijks si è allenato in parte col gruppo e in parte in differenziato.