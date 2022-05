Bologna, Mihajlovic: "Non penso al futuro. Battiamo il Sassuolo"

BOLOGNA - Vigilia di Sassuolo-Bologna, con i rossoblù che vogliono riscattare il pesante ko di Venezia, per chiudere al meglio il campionato davanti ai propri tifosi. Sinisa Mihajlovic, tecnico dei felsinei ha inquadrato così la sfida contro i neroverdi, tornando in apertura sul ko del Penzo."A Venezia sono rimasto male, ma non per la sconfitta perché può capitare. Non mi è piaciuto l'approccio e se giochi contro una big poi è difficile recuperare. L'aspetto positivo è aver recuperato. Peccato perché la sconfitta ha limitato i nostri obiettivi. E' maturato tutto per demerito nostro e non voglio parlare dell'arbitro. Nella vita come nel calcio, bisogna imparare dagli errori e noi dobbiamo imparare da queste partite. Senza il gruppo unito e la forza della squadra non avremmo mai recuperato. Ora ci aspettano due partite e siamo ancora in corsa per il decimo posto e possiamo fare il record di punti dell'era Saputo e da quando io sono qua. Finire bene la stagione è un incentivo per l'anno prossimo. La sconfitta ci ha rovinato questo finale di stagione e aver sbagliato atteggiamento mi rode. Domani giochiamo in casa per l'ultima volta, è un derby, perciò dobbiamo cercare di vincere".