Bologna, Mihajlovic: "Non mi è piaciuto quasi niente. Squadra in vacanza"

BOLOGNA - Il Bologna saluta il proprio pubblico con una sconfitta (3-1) contro il Sassuolo. Il tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic ha commentato così il ko ai microfoni di Dazn: "Abbiamo chiuso il campionato all'ultimo minuto della partita di Venezia, da là ci siamo spenti. Oggi non mi è piaciuto quasi niente. Mi dispiace perché penso che i miei ragazzi e soprattutto questo pubblico si meritava di più. Succede però, quando stacchi l'interruttore è poi difficile riaccenderlo. Il Genoa? Vediamo quello che succede oggi a Napoli, non possiamo comunque perdere tre partite di fila. Cercheremo di non fare brutta figura".