Bologna, Mihajlovic: "I matrimoni si fanno in due. Lunedì saprete il mio futuro"

GENOVA - Al termine della sfida di Marassi contro il Genoa vinta (1-0), Sinisa Mihajlovic allenatore del Bologna , ha parlato ai microfoni di . Le sue parole: " Oggi abbiamo fatto giocare 7 ragazzi della "generazione Z" e per me è importante, perché hanno un bellissimo futuro . Abbiamo fatto il tredicesimo clean sheet e sono soddisfatto. Peccato solo non aver vinto le precedenti due partite, perchè potevamo lottare per la parte sinistra della classifica. Ringrazio i tifosi che anche oggi sono venuti a sostenerci e voglio fare i complimenti anche ai tifosi Genoa : quel tifo nonostante una retrocessione non si vede sempre e certamente non merita la serie cadetta".

Mihajlovic: "Lunedì saprete il mio futuro"

"Voglio essere giudicato per il lavoro che ho svolto, quindi dal punto di vista tecnico. Ci siamo incontrati ieri, ci rincontreremo lunedì sera e poi saprete tutto. I matrimoni si fanno in due e io ho la coscienza pulita. Se dovessi non essere confermato, non è la prima volta e non sarà l'ultima. I tifosi? Sono sempre stati carini con me. Li ringrazio e saranno per sempre nel mio cuore".