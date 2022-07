Bologna al top in amichevole. Arnautovic segna ma si fa male

PINZOLO - Il Bologna ha chiuso il ritiro di Pinzolo con un triangolare giocato contro Pinzolo (Promozione trentina) e Castiglione (Eccellenza lombarda). I rossoblù si sono imposti rispettivamente per (5-0) e (7-1). Nel primo test tripletta per Barrow e gol di Arnautovic (che poi esce per infortunio) e Aebischer. Nel secondo invece, sugli scudi Orsolini e Anatriello entrambi protagonisti di una doppietta.