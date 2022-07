Bologna, Ko di misura contro l'Az Alkmaar

ALKMAAR - Test amichevole in Olanda per il Bologna di Mihajlovic. L'avversario è l'Az Alkmaar. La gara inizia subito con Skorupski reattivo su tiro di De Jong da distanza ravvicinata. Al 21'Lykogiannis su punizione va a due passi dal vantaggio rossoblù: buona respinta di Vindahl. Al 25' il tiro di Arnautovic finisce fuori di poco. Skorupski risulta ancora decisivo con due grandi interventi su Barasi. Al 42' l'Az Alkmaar passa in vantaggio con la rete di Buurmeester. Nella ripresa Barrow si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Parte la girandola dei cambi, con otto nuovi volti per il Bologna: Bardi, Cambiaso, Aebischer, Vignato, Orsolini, Motolese, Mbaye e Sansone. Gli olandesi tengono bene il campo, riuscendo a disinnescare i tentativi del Bologna. Sconfitta per gli uomini di Mihajlovic (1-0) contro gli olandesi, apparsi più rodati.