Bologna, pesante Ko contro il Twente: 4-1

ENSCHEDE (Olanda) - Le amichevoli pre-stagionali contro le squadre olandesi non sono andate parecchio bene al Bologna di Mihajlovic. Dopo la sconfitta di misura contro l'Az Alkmaar è arrivata una sonora batosta da parte del Twente. Partenza shock dei felsinei che vanno subito in svantaggio al 2' con la rete siglata dall'esterno offensivo olandese Daan Rots. Raddoppio olandese al 32' con il piattone vincente di Brenet. Passano quattro minuti ed è già tris con Vlap. Nel finale del primo tempo a segno Soumaoro con un colpo di testa sottomisura (45'). Due minuti dopo gli olandesi calano il poker con un gran sinistro di Smal da 25 metri. Non succede più nulla nei secondi quarantacinque minuti con il Bologna che chiude il test a Enschede con una brutta prestazione e con un risultato pesante nei numeri contro una squadra comunque rodata e più avanti nella preparazione.