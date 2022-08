Bologna, Mihajlovic: "Gol del Milan su errori nostri. Zirkzee? Lo aspetto"

MILANO - A San Siro il Bologna esce sconfitto 2-0 contro il Milan campione d'Italia. Alla fine della partita, il tecnico dei felsinei, Sinisa Mihajlovic, ha parlato così ai microfoni di DAZN: "I loro due gol sono nati da due errori nostri, ovvero due palloni laterali in uscita che non si dovrebbero mai fare. A noi è mancato la pericolosità in fase offensiva. La palla l'abbiamo anche tenuta bene ma negli ultimi 25 metri non siamo riusciti ad attaccare la profondità. Possiamo dire che però abbiamo fatto la partita che volevamo, siamo stati sempre sul pezzo. Quei due errori non ci volevano". Sulla prestazione dei nuovi: "Credo che tutti e tre i nuovi abbiano fatto bene, compresi Lucumì e Denso. Ci metto anche Vignato finchè ha avuto le forze. Lui ha cambio ritmo, tecnica e gioco. Sono contento di loro tre. Vignato aveva gli stessi compiti di Soriano, dunque alzarsi per poi fare l'interno in fase difensiva. In avanti doveva attaccare la profondità, ma oggi l'abbiamo fatto poco". Mihajlovic aspetta il nuovo attaccante Zirkzee: "È sicuramente un giocatore importante che ha fisico e tecnica. Lui e Arnautovic parlano la stessa lingua. Sono cuorioso anche io di scoprirlo. Lo conosco da quando era a Parma, ma allora era un ragazzino. Adesso ci ho parlato, spero di averlo a disposizione da subito". Prima dell'inizio del match lunga chiacchierata tra Mihajlovic, Ibrahimovic e Maldini nel pre-partita. Il tecnico: "Non so le presenze totali, ma di sicuro ci sono tanti trofei contando noi tre. Ci siamo raccontati le barzellette".