Calciomercato Bologna, ufficiale: Moro è rossoblù

La nota del Bologna

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal F.K. Dinamo Moskva fino al 30 giugno 2023 il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Nikola Moro, con opzione per l’acquisizione definitiva. Terzo calciatore croato della storia del club, Nikola è un destro naturale che sa utilizzare anche il sinistro, tecnicamente molto dotato e, pur preferendo il ruolo di mezzala destra, disinvolto in tutta la linea mediana. Può giocare in mezzo nel ruolo di regista basso come da interno in un centrocampo a tre. Ha capacità di inserimento, visione di gioco importante e una leadership naturale evidenziata anche in Nazionale: dopo tutte le rappresentative giovanili, ha esordito pochi mesi fa con la Croazia maggiore. Classe ’98 nativo di Spalato, debuttante appena 17enne con la Dinamo Zagabria, con il club della capitale ha vinto 4 scudetti e 3 Coppe nazionali, collezionando oltre 100 presenze e diventando in brevissimo il fulcro della spina dorsale della squadra: intelligente tatticamente, ha anche una buona media realizzativa e in fase di inserimento è piuttosto imprevedibile. Frequenta la Champions e l’Europa League, supera uno stop forzato per la rottura dei legamenti e nell’estate di due anni fa si trasferisce a Mosca, appena inserito peraltro nella lista dei 50 top talenti europei stilata dalla UEFA. Con i biancazzurri della Dinamo in Prem’er-Liga ottiene ulteriori 58 presenze ma non più qualificazioni per le competizioni continentali. Dall’agosto 2022 passa al Bologna a titolo temporaneo".