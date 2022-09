BOLOGNA - Ripresa degli allenamenti nella mattinata di oggi per il Bologna, in vista del prossimo impegno di campionato, contro lo Spezia. Dopo il pareggio con la Salernitana, i titolari del match con i granata si sono dedicati a una seduta di scarico in palestra. Il resto del gruppo ha invece svolto lavoro sul campo, con partitella. Stefan Posch, appena arrivato in prestito dall'Hoffenheim, si è allenato regolarmente con i compagni.