Bologna, Viktorija Mihajlovic: "Attacchi raccapriccianti a mio padre"

Il messaggio agli hater

Alcune di queste critiche però non sono andate giù a Viktorija, figlia del tecnico, che si è sfogata in una storia Instagram dopo averne lette sui social alcune particolarmente pesanti nel mettere in relazione la malattia del padre con i risultati della squadra. E così è passata al contrattacco mettendo nel suo mirino gli hater. "Non scrivo mai queste cose sui social - ha scritto - non ho mai perso tempo con persone che si nascondono dietro una tastiera per sfogare tutta la loro frustrazione. Ma credo che quando il limite viene oltrepassato qualcosa va detto. Non trovo giusto mischiare il lavoro alla vita privata. Volete insultare mio padre dal punto di vista lavorativo? Siete liberissimi di farlo. Ma quando si tratta di famiglia, di salute e di tante altre cose vergognose che ho letto no, non lo accetto più. Quello che scrivete è raccapricciante, ricordatevi che stiamo parlando di un uomo, di un padre, ricordatevi che ci sono di mezzo dei ragazzi che potrebbero leggere quello che scrivete e rimanerne colpiti. E io - ha concluso Viktorija - mi vergogno per voi".