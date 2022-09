Mihajlovic: "Se si supera il limite è giusto rispondere agli insulti"

BOLOGNA - Il tecnico del Bologna , Sinisa Mihajlovic , nel corso della conferenza stampa in vista del match con lo Spezia , ha commentato lo sfogo social della figlia Viktorjia , in risposta alle offese rivolte al tecnico e che toccavano la sfera privata."Mia figlia ha risposto perché c'erano insulti che col calcio non c'entravano nulla. Sono le solite merde che poi quando ti vedono ti fanno i complimenti. E' il mondo di oggi, ci si nasconde dietro le tastiere e si insulta perché non si hanno le palle per dirlo in faccia. Io sono abituato, i miei figli un po' meno, soprattutto quello più piccolo e mi dispiace per loro ma dovranno abituarsi perché la vita è così. Ma quando si oltrepassa il limite bisogna rispondere in una certa maniera. Il mondo dei social oggi è questo, però io sono abituato e nemmeno li leggo perché non ho i social. Si dovranno abituare anche i miei figli, perché il calcio è anche questo'".

Zirkzee può giocare dall'inizio

Mihajlovic poi passa a parlare della situazione del Bologna e della propria, dopo un avvio di stagione probabilmente non in linea con le aspettative: "In discussione per i risultati? Sono il primo responsabile e preferisco lasciare in pace i ragazzi. Dispiace a tutti, sono convinto che ne usciremo, come ne siamo usciti tante volte. Siamo l'unica squadra ad aver incontrato fuori casa Lazio e Milan. Ad essere sinceri dobbiamo parlare solo di Verona e Salernitana. Siamo all'inizio e c'è tempo per recuperare, ma sappiamo di dover cambiare marcia. Con gli impegni ravvicinati faremo sicuramente qualche cambio per arrivare alla partita riposati il più possibile. Zirkzee? Ha tante buone caratterisiche: domani potrebbe giocare dall'inizio o entrare a gara in corsa. Dominguez? Non è ancora tornato quello che era prima dell'infortunio alla spalla, ma può tornare ai livelli di prima. Posch? Non devo conoscere tutti i giocatori del mondo, non lo avevo mai visto e non mi avevano fatto il suo nome; arriva da un campionato meno intenso rispetto a quello italiano, gli servirà tempo per adattarsi. Moro? In campo possono giocare due play, quindi lui e Schouten insieme, Moro è molto simile a Brozovic, sa giocare e verticalizza molto, secondo me dovrebbe ingrossarsi un po', può ricoprire diversi ruoli. Domani - conclude Mihajlovic - voglio vedere una squadra disperata che cerca di vincere. In Italia è così, per parlare di crisi bastano quattro partite".