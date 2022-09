Bologna, Thiago Motta scatta per prendersi la panchina

BOLOGNA - Thiago Motta o Claudio Ranieri: sono i due cancidati a prendere il posto di Mihajlovic sulla panchina del Bologna. La pista Roberto De Zerbi, si è spenta tanto rapidamente quanto si era accesa, visto che l'ex tecnico del Sassuolo avrebbe rifiutato l'offerta per non subentrare a un Sinisa non dimissionario ma esonerato, nonostante fosse il nome apparso in pole position per la panchina rossoblù. Posto che ora spetta, tra i due candidati rimasti, a Thiago Motta: profilo più emergente rispetto al veterano Ranieri, ma anche più costoso. Chiaro anche che al momento attuale la dirigenza rossoblù voglia stringere i tempi: tuttavia è anche particolare la situazione a Bologna, visto che il club, nonostante la situazione Mihajlovic si prolungasse da tempo, non ha in questo periodo iniziato a sondare profili per aver una soluzione, se non pronta, quantomeno già avviata. Anche perché i collaboratori di Mihajlivoc, De Leo e il vice Tanjga, sono con la valigia pronta. E se non dovesse arrivare il nuovo tecnico in tempo utile, per la partita di domenica con la Fiorentina, in panchina può andare l'allenatore della Primavera Luca Vigiani, coadiuvato da Paolo Magani.