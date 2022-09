BOLOGNA - Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna. Il tecnico ex Spezia è stato scelto per sostituire Sinisa Mihajlovic sulla panchina dei rossoblù. Prende la squadra attualmente nei bassifondi della classifica con soli tre punti conquistati in cinque partite. Ad annunciare l'arrivo del nuovo tecnico è stato l'ad del club Claudio Fenucci.