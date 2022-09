Bologna, Vigiani: "Arnautovic al top. Posch? Si è allenato bene"

BOLOGNA - Vigilia di Bologna-Fiorentina , il derby dell'appennino. In casa rossoblù, ha parlato Luca Vigiani , tecnico della squadra Primavera, che domani sostituirà l'esonerato Sinisa Mihajlovic . Ecco cosa ha detto: "Solo domani capirò bene le mie emozioni, perchè è una sensazione particolare e sicuramente una occasione stimolante. C'è grande carica per affrontare la Fiorentina dato che sono cresciuto lì a livello calcistico. In settimana con la squadra ci siamo concentrati sull'intensità, ma si lavora sempre su tutto. Vediamo domani cosa succederà".

Vigiani: "Non stravolgeremo la squadra e tutti dovranno fare la loro parte"

"La squadra ha preso coscienza della situazione, è responsabile, sicuramente non potevamo stravolgere tutto in pochi giorni e quindi punteremo sulla base che i giocatori già hanno. La cosa importante è che tutta la squadra si stia sentendo importante, non è possibile lasciare a tre o quattro giocatori tutta la responsabilità del gruppo anche se ovviamente la squadra ha dei leader al suo interno. C'è bisogno che tutti facciano la loro parte".

Vigiani: "Arnautovic? L'ho visto bene, ma la differenza la farà la forza del gruppo"

"L'ho visto bene, lui si carica sempre di grandi responsabilità e l'ho visto partecipare con grande volontà. E' il primo che vuole cambiare questo momento. Orsolini e Barrow? Non parlerei dei singoli, serve un equilibrio generale e c'è bisogno di tutti in questo momento. E' sempre la forza del gruppo a fare la differenza in queste situazioni. Posch? E' un difensore che può giocare sia a quattro che a tre, è rapido ed è sempre concentrato. Si è allenato bene. Titolare domani? Vedremo".