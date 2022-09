Bologna, Thiago Motta: "Vedo un grande potenziale in questa squadra"

BOLOGNA - Non parte nei migliori dei modi l'avventura di Thiago Motta sulla panchina del Bologna. Al Dall'Ara vince l'Empoli di misura con la rete di Bandinelli. Al termine della gara, il tecnico dei rossoblù, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Questele sue parole: "Abbiamo iniziato la gara con un pò di nervosismo ma è anche normale. Poi, entrando in partita, abbiamo iniziato a giocare bene. Possiamo sicuramente migliorare, specie in area avversaria. Indipendentemente dal risultato, vedo grande potenziale in questa squadra che mi piace tantissimo. Sono convinto che miglioreremo. Possiamo fare belle cose". Sulla gara: "Possiamo secondo me prolungare il momento in cui abbiamo giocato meglio dell'Empoli. Dovremo cercare di migliorare certe cose, ci riusciremo. Abbiamo attaccanti di grandissimo livello e dalle grandi qualità, sia tecniche che fisiche. Giocando insieme sono certo che faremo belle cose. La sosta? Sarà molto utile. Chi non ha giocato avrà le occasioni, in allenamento ho visto buone cose".