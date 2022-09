Bologna, ripresa degli allenamenti. Barrow: personalizzato

BOLOGNA - Ripresa dei lavori in casa Bologna, dopo i due giorni di riposo concessi da Thiago Motta alla sqaudra. A Casteldebole, nella mattinata di oggi, il gruppo si è ritrovato, privo dei nazionali. Il programma ha previsto lavoro tecnico-tattico e atletico. Relativamente ai singoli, Barrow, dopo la contusione riportata contro l’Empoli, svolgerà per qualche giorno un programma personalizzato. Differenziato a carichi crescenti per Sansone, allenamento a parte per Soumaoro. Per la giornata di domani nuova seduta mattutina, alle 10, in programma.