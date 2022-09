BOLOGNA - Mattinata di allenamenti per il Bologna che, in assenza dei giocatori impegnati con le nazionali, ha proseguito la propria preparazione in vista della ripresa del campionato. Il programma di oggi ha previsto un lavoro tattico seguito da un’intensa seduta atletica. Differenziato per Adama Soumaoro e Musa Barrow. Per la giornata di domani è in programma, al centro tecnico, una partitella con la Primavera del tecnico Vigiani: calcio d'inizio alle 15.30.