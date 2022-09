Bologna verso la Juve: Medel rientra dalla nazionale

BOLOGNA - Seduta mattutina di allenamento per il Bologna, in vista del prossimo incontro di campionato contro la Juventus. Per i rossoblù di Motta lavoro atletico e tecnico, con sfide 1 contro 1 e partitella a campo ridotto. Si registrano anche i rientri dei nazionali: è già arrivato Medel dopo gli impegni con il Cile, in giornata sono attesi a Bologna anche Aebischer, Bagnolini, Kasius e Zirkzee, mentre Lucumi rientrerà domani. Per la giornata di domani è in programma una nuova seduta di allenamento, a porte chiuse.