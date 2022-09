Bologna, Thiago Motta: "Arnautovic può giocare con Zirkzee. Barrow out"

BOLOGNA - Il Bologna è chiamato al riscatto dopo il ko di due settimane fa contro l' Empoli . Opposta però ci sarà una Juve in crisi di risultati e molto ferita dal passo falso di Monza . Ecco le parole pre-partita del tecnico dei rossoblù, Thiago Motta . "In allenamento vedo una squadra che dà sempre il massimo, questo permette miglioramento a tutti i livelli e all'allenatore di poter scegliere la squadra più adatta di volta in volta. Juve in crisi? Tutte le squadre possono avere momento di crisi. Ad ogni modo il mio obiettivo è quello di avere un Bologna che possa competere con tutti. Chiederò ai ragazzi di attaccare in gruppo, quando abbiamo noi il pallone, mentre quando l'avversario è in possesso noi, dobbiamo proteggerci. A prescindere dall'avversario".

Thiago Motta: "Il modulo? Non è la cosa più importante per me"

"Riguardo il modulo, io guardo di più l'impegno, lo spirito di gruppo, il difendere e l'attaccare in 11. Il modulo per me è importante ma non è la più importante. Per rispondere, davanti possiamo giocare anche a 4. Dipende dal momento della partita. Medel? Abbiamo parlato, per me può giocare sia in difesa che a centrocampo".

Thiago Motta: "Sansone? Si farà trovare pronto. Ferguson e Moro? Ci sarà spazio anche per loro. Barrow è indisponibile"

"Sansone lo vedo bene, se inizierà la partita dall'inizio darà sicuramente il massimo. Barrow, invece, è indisponibile. Ferguson e Moro? Li trovo molto bene. Ovviamente ci sarà spazio anche per loro".

Thiago Motta: "Arnautovic e Zirkzee possono giocare insieme"

"Arnautovic e Zirkzee insieme? Tutti possono giocare insieme, hanno le qualità fisiche e mentali per farlo. Tutto dipenderà da come sceglieremo di giocare, ma dal mio punto di vista tutti loro possono giocare insieme, cercando sempre di dare il massimo nella fase offensiva e difensiva. Io credo che Arnautovic sia tra i migliori in circolazione e può ancora migliorare. L'attaccante deve segnare, è il suo compito, ma non c'è solo il gol. Nel calcio moderno basta anche una pressione in più per creare un pericolo o una situazione utile alla squadra, così come un movimento in profondità per sfruttare gli spazi o aprirli. Sono tutti aspetti che possono aiutare il collettivo a esprimersi ancora meglio".