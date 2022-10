Bologna, Thiago Motta: "Vittoria meritata della Juve, abbiamo fatto fatica"

TORINO - Netto ko per il Bologna all'Allianz Stadium contro la Juventus. Tris bianconero firmato da Kostic, Vlahovic e Milik. Nel post-gara è intervenuto il tecnico dei rossoblù, Thiago Motta, ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: "Oggi è stato difficile contro una squadra che ha fatto bene. Per noi è stata una partita complicata, il gol in contropiede ha cambiato molto. Vittoria meritata della Juve, prima di fare i tre cambi abbiamo preso il secondo gol. Dall'inizio la Juventus è partita forte e ci ha messo in difficoltà. Noi non siamo riusciti ad uscire dalla nostra metà campo. Le poche volte che siamo andati in avanti loro si sono difesi molto bene con la loro fisicità. Dobbiamo migliorare in tutti i sensi, con e senza palla. Ci sono comunque alcune note positive anche se non sembra dal risultato. C'è bisogno di dare continuità al lavoro, ci prepareremo per fare meglio a partire dalla gara con la Sampdoria". Su Arnautovic: "Credo che abbia fatto una buona prestazione, tutta la squadra deve contribuire a sostenerlo in attacco in tutti i modi possibili creando superiorità. Oggi abbiamo faticato in fase di costruzione, non siamo riusciti a giocare nella metà campo avversaria. Vedo bene i giocatori, possiamo migliorare in tutto. La mia squadra è preparata e insieme sono sicuro che faremo buon lavoro. Ci concentremo per arrivare al meglio contro la Samp".