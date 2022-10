Bologna, Zirkzee: "Arnautovic esempio: è un top player"

BOLOGNA - Conferenza stampa di presentazione per Joshua Zirkzee da giocatore del Bologna: "Ho scelto il Bologna perchè ho avuto sensazioni positive. In questo momento il mio obiettivo è avere più minuti, allenarmi duramente e aiutare la squadra a ottenere risultati migliori. Si parlano tante lingue qui e mi piace, sono stato accettato benissimo, mi sono trovato bene da subito e anche la città è molto carina". , ha dichiarato l'attaccante nel corso della presentazione, alla quale è intervenuto il responsabile dell'area tecnica Sartori ("Confidiamo molto in Joshua, è uno dei giovani più promettenti e interessanti del panorama calcistico internazionale, può giocare con e al posto di Arnautovic", ha dichiarato). Con il 4-2-3-1 di Motta però Zirkzee rischia di avere meno spazi: "Rispetto a Mihajlovic, Motta gioca con un sistema diverso, ma l'allenatore è un top e lo dimostrerà - ha commentato -. Per me è un po' più difficile visto che gioca solo un attaccante e ho meno chance di giocare ma avrei comunque fatto questa scelta. Arnautovic? Un top-player, non solo dal punto di vista tecnico ma anche mentalmente. Parlo spesso con lui, è un ottimo esempio per noi giovani. Tornare in futuro al Bayern? E' il club dove sono cresciuto, sarebbe la realizzazione di un sogno".