Fantacalcio Bologna, Arnautovic a rischio: ecco come sta

BOLOGNA - Il Bologna, in vinsta del prossimo impegno di campionato contro il Napoli, si è allenato nella mattinata di oggi, seguendo un programma che ha previsto attivazione senza palla, lavoro tecnico-tattico e palestra. Relativamente ai singoli, seduta differenziata per Lykogiannis e Barrow, si è allenato a parte anche Arnautovic per una lombalgia. Nel corso della partita di sabato, informa il Bologna, "Soumaoro ha riportato un lieve trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro: le sue condizioni saranno rivalutate nel prosieguo della settimana".