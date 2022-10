Fantacalcio Bologna, Barrow: la situazione

TORINO - Archiviato il pareggio con la Sampdoria nel turno scorso, il Bologna di Thiago Motta prosegue con i consueti allenamenti per preparare l'impegnativo match contro il Napoli , in programma domenica alle 18 allo Stadio "Diego Armando Maradona". Solo una vittoria, contro la Fiorentina l'11 settembre, per i rossoblù in nove giornate di campionato. Contro i blucerchiati è arrivato il primo punto del Bologna sotto la gestione Thiago Motta, subentrato a Sinisa Mihajlovic nel mese scorso.

Barrow, l'arma in più di Thiago Motta

Thiago Motta può ben sperare nel recupero di Musa Barrow, arma in più nel reparto offensivo rossoblù. Il gambiano si è allenato in parte col gruppo. Differenziato invece per quattro calciatori. Ecco il report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale del Bologna: "Continuano gli allenamenti della squadra in vista della trasferta di Napoli: nella seduta tecnico-tattica di questa mattina, con partitella finale, Musa Barrow si è allenato in parte con i compagni. Differenziato per Charalampos Lykogiannis, Adama Soumaoro e Marko Arnautovic, così come per Denso Kasius a causa di una contusione al polpaccio destro".