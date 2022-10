Fantacalcio Bologna, Motta sulle condizioni di Arnautovic

BOLOGNA - "Dopo il pari con la Samp, abbiamo lavorato su tutto per affrontare al massimo la prossima sfida contro il Napol". Lo ha dichiarato il tecnico del Bologna Thiago Motta in vista del prossimo impegno dei rossoblù, contro il Napoli: "Arnautovic? Non si è allenato. Abbiamo ancora domani per valutarlo ma ha ancora molto male alla schiena. Ad oggi è più probabile il suo forfait. Mi aspettavo questo Napoli? Si, non mi sorprende. E' una grande squadra guidata da un grande allenatore. Kvaratskhelia? Non hanno solo lui, hanno tanti giocatori forti. Li affronteremo come abbiamo fatto con tutte le altre squadre, fino a questo momento, con strategia. Dalla squadra mi aspetto ambizione e il massimo per crescere e migliorare, facendo sempre del nostro meglio. Le parole di Saputo dopo i fischi dei tifosi? I tifosi devono sapere che lottiamo tutti per lo stesso obiettivo. Le parole del presidente sono importanti per noi in questo momento. Calo contro la Samp nella ripresa? Credo sia un calo a livello globale. Nel primo tempo abbiamo dominato la partita, mentre nel secondo tempo la Samp ha guadagnato campo e noi abbiamo perso quello che di buono avevamo fatto nella prima frazione. Rifarei il cambio di Arnautovic? Certo, perché dovevamo cercare profondità e in quel momento Zirkzee poteva darci qualcosa di più".