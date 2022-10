Fantacalcio Bologna, Thiago Motta su Zirkzee. Poi attacca l'arbitro

NAPOLI - Il Bologna esce ko dal Maradona. Il Napoli vince 3-2 in una partita giocata bene da entrambe le squadre. Al termine della gara ha parlato così il tecnico dei rossoblù, Thiago Motta: "C'è rammarico per il risultato, ma la prestazione dei ragazzi mi è piaciuta. Dobbiamo lavorare su alcuni dettagli ma abbiamo messo in difficoltà in diverse occasioni una squadra che ha segnato tanti gol nelle ultime partite. Le proteste a fine gara? L'arbitro secondo me non ha fatto una buona partita, poi lascio giudicare a voi". Sulla prestazione della squadra: "Mi sono piaciuto tutti, c'è del potenziale in questo gruppo e conosco le qualità di ogni giocatore. Dobbiamo fare prestazioni come quella di oggi". Su Cambiaso e Zirkzee: "Sono contento della sua prestazione, ha concluso la partita con i crampi. C'è stato grande lavoro da parte di tutti, bello finire la partita così stanchi. Zirkzee? Mi metterà sempre in difficoltà così, non solo lui ma tutti. Voglio ragazzi che lavorano duro tutti i giorni per fare partite così. Zirkzee può giocare assieme ad Arnautovic".