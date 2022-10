Fantacalcio Bologna, Arnautovic: novità dall'allenamento

BOLOGNA - Dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli, il Bologna di Thiago Motta ha ripreso gli allenamenti al Centro Tecnico Niccolò Galli. I rossoblù sono al lavoro per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari in programma giovedì. Domenica, invece, al Dall'Ara arriverà il Lecce di Marco Baroni per l'undicesima giornata di Serie A.