BOLOGNA - C'è la partita di Coppa Italia, contro il Cagliari, nel mirino del Bologna che è sceso in campo per allenarsi nella mattinata di oggi, a due giorni dal prossimo impegno. Il programma odierno ha previsto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Jerdy Schouten si è allenato regolarmente in gruppo, differenziato per Denso Kasius e anche per Lewis Ferguson a causa di una contusione al polpaccio destro accusata a Napoli.