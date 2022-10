Fantacalcio Bologna, Schouten e Kasius out. Le scelte di Thiago Motta

BOLOGNA - "Si va in campo con responsabilità, consapevoli di quello che ci ha lasciato la vittoria contro il Cagliari. Domani voglio vedere l'intensità del secondo tempo e non voglio rivedere il ritmo del primo tempo contro il Cagliari. Dobbiamo giocare con intensità ed essere bravi a cambiare il ritmo sulla pressione a seconda dei momenti della gara. Il Lecce? Una squadra che ci può dare fastidio. Loro sanno recuperare bene la palla e ripartire veloci. Gonzalez è un giocatore che in questo senso è importantissimo per il Lecce". Queste le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, alla vigilia del match contro il Lecce. Sugli indisponibili: "Sono ko Schouten e Kasius. Sostituto? Ho diverse possibilità come Soriano, Ferguson o Dominguez. Saputo? L'ho sentito, siamo tutti uniti per il Bologna. Cambiaso è in crescita, ci può dare tanto". Per concludere, sul digiuno di Arnautovic in tema di reti che dura da più di un mese: "Marko è un giocatore importantissimo per questa squadra, tutti lo vogliamo aiutare perché torni a segnare. E' un giocatore molto completo".