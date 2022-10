Fantacalcio Bologna, i top di Motta: "Arnautovic e non solo"

BOLOGNA - "Sono contento di quello che abbiamo messo in campo oggi. Siamo sempre stati in controllo della partita e devo dire che questa è la strada giusta. Adesso dobbiamo solo dare continuità e migliorare. Con l'intensità si possono creare situazioni importanti che dobbiamo andare a sfruttare. In altre circostanze possiamo migliorare. Facendo gioco un po' indietro abbiamo creato pericoli in ripartenza". Queste le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Lecce. Su Arnautovic: "Marko sa che lo stimo molto, ci conosciamo da tanto tempo. E' il capocannoniere del campionato e non è un caso. Quando lo vedo così insieme in campo provo una gioia enorme perché abbiamo bisogno di rimanere squadra durante la partita. Sono contento di tutti, di Lucumi, di Sosa, di Soumaoro. Bonifazi è un leader, comunica bene ed è sempre disponibile. Posch sta facendo un lavoro straordinario, finchè se lo merita giocherà". Su Ferguson: "Sono contento del suo lavoro. Ha preso un colpo con il Cagliari, si è ripreso e questo è importante. Soriano è un altro che si sta allenando molto bene, non ha i minuti che merita e ho fatto altre scelte ma lo ringrazio per il suo lavoro". Per concludere, sul rigore: "Non ho rivisto l'azione ma credo al mio giocatore, Aebischer è molto corretto. Dal vivo per me è rigore".