BOLOGNA - Il Bologna è tornato ad allenarsi nel pomeriggio di oggi dopo la vittoria sul Lecce e in vista del match con il Monza. Per i rossoblù di Motta attivazione atletica e seduta tecnico-tattica, con Denso Kasius e Jerdy Schouten che hanno svolto allenamento differenziato. Terapie per Kevin Bonifazi. La preparazione del Bologna in vista del prossimo impegno di campionato proseguirà domani, con un allenamento alle 10.30 a porte aperte al centro tecnico.