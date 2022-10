BOLOGNA - Il Bologna dopo la vittoria contro il Lecce, è già focalizzato sul prossimo impegno contro il Monza di Palladino. Nella mattinata odierna, i rossoblù hanno svolto una fase di attivazione atletica, seguita da una serie di partitelle a metà campo. Per quanto riguarda i singoli, lavoro differenziato per Jerdy Schouten e Denso Kasius, mentre Bonifazi ha svolto terapie. A riposo invece Marko Arnautovic, per una leggera sindrome gastrointestinale.