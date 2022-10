Fantacalcio Bologna, Arnautovic gioca? Le parole di Thiago Motta

BOLOGNA - Alla viglia del match con il Monza, Thiago Motta ha evidenziato che "sarà una partita difficile, mi aspetto il miglior Monza possibile". L'assenza di Arnautovic peserà parecchio. "È stato assente per un virus intestinale, mi dispiace per le assenze in questa settimana in allenamento. Mi dispiace perchè dopo la schiena anche questo problema, non ci voleva. È stato a casa, anche per non passare nulla ai compagni, vediamo domani e poi prenderemo una decisione". Il Bologna dovrà anche fare a meno di Kasius e Schouten, due giocatori indispensabili per la squadra che il tecnico spera di riaverli, contro il Torino. Thiago Motta vuole dare continuità a questo gruppo e per farlo bisognerà "cercare di migliorare giorno dopo giorno, singolarmente ma anche per contribuire al collettivo, io la vedo in questo modo, stiamo migliorando, con cose nuove dentro ad un gruppo che migliora velocemente, perchè i ragazzi sono aperti e c'è entusiasmo, senza mai dimenticare il nostro impegno che dobbiamo dare sempre". "Su Zirkzee sappiamo che potenzialità ha, mi ha impressionato sia per la tecnica che la fisictà. Deve migliorare la fase difensiva, il suo lavoro è importante, può migliorare l'attacco alla profondità, per un punta centrale poi l'importante è essere decisivo dentro l'area di rigore. Con la palla deve combinare con i compagni e dentro l'area deve essere cattivo. Deve sapere come pressare l'avversario, soprattutto deve essere decisivo, ovviamente fare gol". Su Orsolini: "Lui è migliorato tantissimo, nelle situazioni di gioco, nella concentrazione. ha commesso degli errori quando è entrato ma il suo atteggiamento è stato fantastico. Guardando i suoi compagni per capire come giocare da squadra. Se continua così avrà sempre più minuti da sfruttare, come detto dipende da loro, io cerco la migliore squadra possibile partita per partita".