Fantacalcio Bologna, Thiago Motta su Barrow, Schouten e Bonifazi

BOLOGNA - "Non vediamo l'ora di ritornare in campo per giocare come sappiamo. La sfida di San Siro ci ha insegnato qualcosa. Sono ancora arrabbiato con me stesso perchè perdere così non mi piace. Sarà fondamentale trasformare questa rabbia in energia positiva". Così ha parlato Thiago Motta, allenatore del Bologna, alla vigilia del derby emiliano contro il Sassuolo, valevole per la quindicesima giornata di Serie A. "In questi pochi allenamenti abbiamo lavorato sulla fase difensiva e su alcuni miglioramenti che la squadra dovrà mettere in campo - continua l'allenatore dei rossoblù -. Sassuolo con o senza Berardi? Hanno altri giocatori che possono giocare al suo posto. Medel? Gli ho detto che deve trasformare la sua carica a favore della squadra. E' un grande giocatore e deve essere d'esempio per i compagni". Su Barrow, Schouten e Bonifazi: "Musa farà parte sicuramente della partita. Schouten si sta allenando bene, è un grande giocatore. Speriamo di averlo presto al suo massimo livello. Bonifazi non è ancora pronto". Sui giocatori convocati al Mondiale: "Contentissimo per loro. Per un professionista giocare il mondiale è qualcosa di straordinario. Noi tiferemo da qui per loro ma ora devono pensare al Sassuolo. Saputo? L'ho incontrato, ma parleremo domani dopo la partita".