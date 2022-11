Fantacalcio Bologna, ripresi gli allenamenti: differenziato per due giocatori

BOLOGNA - Ripresa degli allenamenti a Casteldebole per il Bologna di Thiago Motta. Dopo la sosta di due settimane, i rossoblù sono tornati in campo per preparare la ripresa del campionato in programma a gennaio. Di seguito il report pubblicato sul sito ufficiale del club: "Dopo le due settimane di sosta, sono ripresi oggi a Casteldebole gli allenamenti della squadra in presenza dei giocatori che non hanno avuto impegni con le rispettive nazionali. Questa mattina i rossoblù hanno lavorato in campo con esercitazioni con la palla e corsa, nel pomeriggio, sempre sul campo, hanno svolto una sessione di test atletici. Kevin Bonifazi e Andrea Cambiaso hanno fatto allenamento differenziato in campo al mattino e in palestra nel pomeriggio".