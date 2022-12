BOLOGNA - Allenamnto mattutino a Casteldebole per il Bologna, che nella giornata di oggi ha svolto una seduta di carattere tecnico tattico alla vigilia dell'amichevole con il Gorica, prevista nella giornata di domani alle 14 al centro tecnico Niccolò Galli). La squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica. Kevin Bonifazi ha lavorato regolarmente con i compagni, differenziato per Nicola Sansone e Joshua Zirkzee. A riposo Denso Kasius per una sindrome influenzale.