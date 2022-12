BOLOGNA - Ripresa degli allenamenti in casa Bologna oggi alle 10.30 al centro tecnico Niccolò Galli a due giorni dall’amichevole del Bentegodi contro il Verona. La squadra ha sostenuto una seduta tecnico-tattica a Casteldebole. Denso Kasius, ristabilitosi dall’influenza, è tornato al lavoro, in gruppo anche Nicola Sansone. Differenziato come da programmi per Joshua Zirkzee. Per domani è in programma una rifinitura a porte chiuse alle 10.30 al centro tecnico Niccolò Galli.