Bologna, le convocazioni di Motta per l'amichevole col Verona

BOLOGNA - Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha diramato le convocazioni in vista della gara amichevole con il Verona, in calendario alle 14.30 di domani. Non sono disponibili Zirkzee (allenamento differenziato), Medel (lieve sindrome influenzale), Raimondo e Vignato (in Nazionale), Bagnolini, Bonifazi e Kasius (allenamento domattina al centro tecnico). Questo l'elenco completo: Portieri: Bardi, Skorupski. Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Pyyhtia (25), Schouten, Soriano. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone.