Fantacalcio Bologna, il report dell'allenamento e le condizioni di Zirkzee

BOLOGNA - Ripresa degli allenamenti a Casteldebole per il Bologna. I rossoblù di Thiago Motta sono tornati al lavoro in vista della ripresa in campionato in programma mercoledì 4 gennaio. Il Bologna affronterà all'Olimpico la Roma di Mourinho. Di seguito il report dell'allenamento odierno pubblicato sul sito ufficiale del club: "A una settimana dalla ripresa del campionato la squadra ha ricominciato ad allenarsi a Casteldebole: agli ordini di Thiago Motta i rossoblù hanno svolto attivazione atletica, una serie di esercitazioni tecniche e una partitella. Tutti disponibili ad eccezione di Joshua Zirkzee, che continua il programma differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana".