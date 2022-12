BOLOGNA - Seduta mattutina per il Bologna, in vista della gara contro la Roma. A Casteldebole è andata oggi in scena una sessione di allenamento al centro tecnico Niccolò Galli a porte aperte. La squadra allenata da Thiago Motta ha svolto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella. Differenziato per Joshua Zirkzee. Anche domani la squadra si allenerà alle 10.30 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.