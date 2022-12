Bologna, Arnautovic: "Europa? Prima pensiamo alla Roma"

BOLOGNA - Non ha dubbi Marco Arnautovic: "Saremo pronti per il 4 gennaio". L'attaccante austriaco del Bologna lo ha dichiarato in un'intervista al sito della Lega di Serie A. Per Arnautovic il calcio giocato manca dal 20 novembre quando con la propria nazionale ha battuto l'Italia: "Avevamo voglia di rivincita dopo la sconfitta agli Europei e dopo che mi avevano annullato quel gol... Poi l'Italia ha vinto e naturalmente sono stato felice per voi. Tutti dicono che era un'amichevole ma in Austria non esistono amichevoli, quindi ce l'abbiamo messa tutta per vincere contro una grande squadra come quella azzurra e siamo stati felicissimi per il risultato. Dopo la sfida contro l'Italia ero contento di avere un po' di vacanze, ho fatto una paio di settimane per staccare la spina, ma io non so stare senza calcio e dopo qualche giorno avevo già voglia di tornare a giocare. Quindi alla fine sono stato felice di riprendere ad allenarmi e di ritrovare i miei compagni. Giocare per l'Austria per me è un orgoglio. Ci tengo tantissimo. Sono stato sempre disponibile e ho dato tutto anche quando magari fisicamente non stavo benissimo. Ho sempre risposto presente e ho dato il massimo per la mia nazionale". Anche se l'Austria non ha raggiunto il Mondiale: "Questa sarebbe l'unica cosa che mi manca, giocare la Coppa del mondo con la mia Nazionale. Ora vedremo per il prossimo, ma non so se avrò la possibilità perchè gli anni passano, però vedremo, se starò bene fisicamente magari ci sarà un 'altra opportunità, come al solito ce la metterò tutta". Sul Mondiale appena concluso così Arnautovic: "Ho sempre tifato Messi perchè è un fenomeno, il mio giocatore preferito e sono contentissimo che abbia vinto l'Argentina. Invece, fino a che è stata in gioco, ho tifato per la Serbia che è la mia seconda Nazione".