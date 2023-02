Fiorentina-Bologna, Motta: "Godiamoci la vittoria. Undici leader in campo"

Vittoria esterna importantissima per il Bologna per dare continuità alle recenti prestazioni positive e, soprattutto, per portare ancor più consapevolezza nell'ambiente. Al termine della partita in conferenza stampa si è presentato un Thiago Motta visibilmente euforico dopo i tre punti conquistati contro la Fiorentina. I rossoblù si aggiudicano il derby dell'Appennino e la soddisfazione dell'allenatore rossoblù è ben visibile sul volto e nelle parole.