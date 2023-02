Bologna-Monza, la conferenza di Thiago Motta: Arnautovic, i dubbi in attacco e l'obiettivo

Il Bologna vede l'Europa e non vuole smettere di sognare. Contro il Monza sarà il modo per capire dove possono arrivare i rossoblu. Thiago Motta contro Palladino , due allenatori giovani ma con idee ben precise e che in modi diversi stanno raccogliendo i frutti del lavoro con le rispettive squadre. Anche per questo la partita del Dall'Ara si preannuncia interessante e con grandi possibilità di vedere bel gioco e tante emozioni. Soltanto tre punti separano le due formazioni e la sconfitta del Torino potrebbe aver aperto alla speranza di gettare un occhio anche alla zona Europa. In conferenza stampa ha parlato proprio alla vigilia il tecnico Thiago Motta .

Bologna-Monza, le parole di Thiago Motta

Thiago Motta ha presentato la sfida contro il Monza: "Palladino sta facendo un grande lavoro e non è un caso se sono l'unica squadra a non aver ancora perso nel 2023. Il nostro obiettivo è quello di giocare al loro livello facendo una grande prestazione".

Poi due parole sugli infortuni e Arnautovic: "Marko ha fatto il primo allenamento con il gruppo e lo valuteremo al meglio per decidere se portarlo o meno a Monza. Infortuni? Succedono, l’intensità non può e non deve mancare mai perché serve che in ogni partita chi va sul campo deve sempre farlo al 100%. Quelli che sono pronti hanno la fortuna di giocare una partita di calcio contro una buona squadra come il Monza. Barrow? Dipende tutto da cosa vuole lui. Noi cercheremo di aiutarlo sempre perché lui possa raggiungere il suo massimo livello. In attacco Barrow o Soriano sono due possibilità, ma ci sono anche altri".