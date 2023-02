Thiago Motta al top: il Bologna è il suo Psg e la sua Inter. E il futuro...

Una carriera da calciatore che lo ha consacrato a centrocampista unico, per quantità, qualità ed equilibrio che è sempre riuscito a garantire in tutte le sue esperienze. Un percorso da allenatore che, invece, è da poco iniziato ma che sembra promette più che bene. Per Thiago Motta uno sguardo all'avvenire, l'altro al passato, destini che sembrano potersi incrociare nuovamente: il presente al Bologna, il futuro, forse, dove è già stato bene da giocatore.

Thiago Motta e gli inizi da allenatore Appesi gli scarpini al chiodo, Thiago Motta ha scelto praticamente subito di voler intraprendere la carriera da tecnico. A giugno 2018 scade il suo contratto da calciatore col PSG, nemmeno un mese dopo è già sulla panchina dell'Under 19 parigina. Le sue idee sono chiare fin da subito: impostazione da dietro, calcio votato all'attacco, sfera che deve correre, movimenti senza palla e pressing alto. La prima stagione da trainer è ottima: la squadra arriva al secondo posto, qualificandosi alla Youth League. Nonostante questo, Motta decide di lasciare Parigi. Nell'ottobre del 2019 l'esperienza in prima squadra e in Serie A, al Genoa, uno dei club dove da calciatore ha mostrato il meglio di sé, seppure solo per un anno. Ma le cose da allenatore non vanno altrettanto bene: dopo 10 partite e sole 2 vittorie ottenute (di cui una in Coppa Italia) e l'ultimo posto in classifica, a fine dicembre viene esonerato. Nel 2020 l'abilitazione come allenatore professionista di Prima categoria - Uefa Pro, nel 2021 la seconda esperienza da tecnico in Italia, allo Spezia. Con i bianconeri resta per l'intera stagione, ottenendo la salvezza alla penultima giornata di campionato e annoverando vittorie di prestigio come quelle con Milan e Napoli. Nonostante la permanenza in massima serie, le parti trovano l'accordo per la risoluzione del contratto.