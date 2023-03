Torino-Bologna, Thiago Motta: "Tornano Arnautovic e Zirkzee, out Dominguez"

BOLOGNA - Thiago Motta, allenatore del Bologna, non si è goduto il gruppo al completo neppure una settimana perché a 48 ore dall'incontro con il Torino, annuncia l'infortunio di Dominguez che dovrà fermarsi tre settimane per una distorsione ad un ginocchio: "Vivo la situazione esattamente come prima, chiedo massimo impegno in allenamento per preparare al meglio la partita e affrontare in questo caso una buona squadra come il Torino. Ormai tutti ci conoscono. Ad ogni modo è sempre importante il modo in cui affrontiamo la partita, tutto il resto sarà una conseguenza di come ci prepariamo". Notizie positive, invece, per quanto riguarda le condizioni fisiche di Arnautovic e Zirkzee: "Stanno bene, saranno in gruppo per la sfida contro il Torino- ha rivelato Thiago Motta -. Loro sono una squadra fisica che gioca bene a calcio. Sono difficili da affrontare e come sempre penserò a cosa può incidere per fare le mie scelte, in questo caso sicuramente la fisicità è un fattore importante. Giocano bene sia in fase offensiva che difensiva, su entrambe le fasce. Non fanno giocare le squadre avversarie e sono molto propositivi. Noi dobbiamo stare molto attenti quando non abbiamo la palla, stare compatti e lasciargli meno spazi possibili".