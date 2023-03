Toro-Bologna, Motta: gli elogi a Juric e il mea culpa, "45' buttati"

TORINO - "A fine gara abbiamo spinto, ma non siamo stati pericolosi. Dobbiamo fare meglio, ma il merito va anche ai nostri avversari. Nel primo tempo ci siamo trovati spesso troppo indietro e senza palla. Per i centrocampisti non è facile giocare in queste situazioni. Una squadra come il Torino sa difendersi bene e non ti fa giocare. Il nostro obiettivo è dare il massimo, cercando di far meglio rispetto al giorno prima. Questo è il mio modo di lavorare. Juric? In campo era esattamente come lo si vede ora fuori. Quando giocavamo insieme al Genoa era sempre così. Mi ha aiutato molto". Così il tecnico del Bologna Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport dopo il ko di misura sul campo del Torino.