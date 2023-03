Bologna-Lazio, conferenza Motta: Arnautovic e le condizioni di Orsolini

Il Bologna vuole risollevarsi dopo la sconfitta in trasferta contro il Torino . Una brusca frenata dopo la splendida vittoria contro l'Inter nel segno di Orsolini . Ora la prossima sfida è quella contro la Lazio di Sarri , reduce dalla partita contro l'Az Alkmaar di Conference League. Al Dall'Ara i rossoblù vogliono continuare la loro striscia positiva e fare punti anche contro i biancocelesti. Proprio in vista del match di sabato 11 marzo ha parlato in conferenza stampa il tecnico Thiago Motta .

Bologna-Lazio, le parole di Thiago Motta

Thiago Motta ha analizzato la sfida contro la Lazio: "Loro senza Immobile perdono tanto e ovviamente cambia giocare con un giocatore come Felipe Anderson unica punta. Nella squadra avversaria ci sono giocatori di valore e noi proveremo a prenderci il nostro obiettivo".

Poi l'allenatore ha fissato le condizioni del gruppo: "Orsolini ha qualche fastidio, lo valuteremo. Schouten e Medel li vedo bene in mezzo al campo e si stanno allenando bene. Arnautovic? No, non ci sono problemi a livello personale e di rapporti. Sono scelte professionali legate al merito, tutto il resto no. Dal primo giorno sono stato molto chiaro. Ci sono tante cose belle qua dentro di cui parlare, non serve parlare di problemi nei rapporti umani e personali non esistono, qua c'è il rispetto".