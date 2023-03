Thiago Motta: "Arnautovic? In questo momento meritano altri di giocare"

Bologna, Thiago Motta su Arnautovic

"Arnautovic arrabbiato per l'esclusione? Non l'ho visto, dovete chiedere a lui - continua l'allenatore rossoblù -. Perché in questo momento gli altri meritano di giocare. Adesso pensiamo alla prossima partita per capire chi giocherà dall'inizio e chi subentrerà. In questo momento si sta lavorando bene, chi ha giocato si merita di giocare. Per questo stiamo facendo queste scelte. Ci sono ragazzi che stanno meritando di giocare, la partita dura tantissimo e contro una squadra come la Lazio devi anche pensare a difenderti. Stasera è andata relativamente perché cerchiamo sempre la vittoria anche se credo che il pareggio sia giusto".

Bologna, Thiago Motta premiato come allenatore del mese

Thiago Motta ha ricevuto prima della partita il trofeo come miglior allenatore del mese: "Il premio va condiviso col Bologna, oggi avevamo 27mila persone che hanno sostenuto sempre la squadra. Dispiaciuto per qualche polemica di troppo? Non esistono polemiche, i leader si allenano insieme agli altri. Normale che voglia ancora di più da loro perché se lo sono conquistati durante questi anni giocando e non giocando. Oggi è rientrato Medel e sono contentissimo di questo gruppo, non esistono polemiche. In questo momento vogliamo solo il bene del Bologna e dobbiamo pensare già alla prossima dando il massimo".