Salernitana-Bologna, Motta sulla situazione di Arnautovic e su Dominguez

Il Bologna di Thiago Motta vuole proseguire sulla scia positiva dell'ultimo periodo. Tolta la sconfitta contro il Torino , sono arrivati punti con Inter e Lazio in casa . I rossoblù giocheranno in trasferta sabato alle ore 18 sul campo dell'Arechi di Salerno contro la formazione campana allenata da Paulo Sousa . Una partita importante per capire anche le ambizioni degli emiliani. In conferenza stampa ha parlato proprio l'allenatore rossoblù.

Salernitana-Bologna, le parole di Thiago Motta

Thiago Motta ha analizzato la prossima sfida contro la Salernitana: "Loro arrivano dal pareggio di San Siro che sicuramente gli ha dato entusiasmo. Sarà una partita difficile e non voglio pensare a quanti punti dovremo fare per l'ottavo posto. Dopo un cambio di allenatore c'è più energia e motivazione, facile per creare un ambiente positivo e fare risultati anche per questo noi dovremo mettere in campo la nostra miglior versione".

Poi l'attenzione si sposta sulla questione Arnautovic: "Ci ho parlato ed è stata una chiacchierata molto positiva. Non gli ho detto nulla che non sapesse già. Sta bene e ho ancora un allenamento per decidere chi giocherà. Quando avrà l'opportunità dovrà farsi trovare pronto". Poi sugli altri singoli: "Medel è sempre pronto e lui è un aiuto per alzare il livello degli altri più giovani in allenamento. Con Barrow stiamo facendo di tutto per aiutarlo perché penso possa fare ancora meglio. Dominguez non ci sarà, ma ci sarà più spazio per Moro e Pyyhtia". In chiusura sul futuro: "Non ho parlato con Saputo, sono concentrato sulla prossima partita".