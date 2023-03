Bologna, Motta sugli infortuni di Cambiaso e Arnautovic: come stanno

Salernitana-Bologna 2-2, Thiago Motta: "Bravi a non mollare mai"

Thiago Motta ha commentato: "Abbiamo giocato una buona partita superando tutte le difficoltà che chiunque incontra giocando in questo momento contro la Salernitana. Abbiamo cercato fino alla fine di vincere non mollando mai. Abbiamo pareggiato subito dopo il loro gol, poi c'era un rigore per noi e, in generale, la squadra ha tenuto fino alla fine".

Thiago Motta ha fatto anche il punto sugli infortuni occorsi a Cambiaso e Arnautovic: "Cambiaso ha un risentimento muscolare e Arnautovic ha subito una contusione. Li valuteremo entrambi".

Arriva la sosta: "Dobbiamo continuare su questa strada. Ora ci sarà un po' di riposo per chi non va in Nazionale e poi penseremo alla partita con l'Udinese".